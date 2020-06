Sané krijgt zijn zin en trekt naar Bayern München

Leroy Sané was een beetje uitgekeken op Manchester City en had graag vertrokken naar Bayern München. Nu is die transfer een feit.

Sané kwam door een zware blessure het afgelopen seizoen amper aan spelen toe, maar toch twijfelt Bayern niet aan het talent van de Duitse winger. Bayern legt 49 miljoen euro op tafel. Daar komen nog elf miljoen euro aan bonussen bij, verdeeld over vijf jaar. De Duitser tekent er een contract tot 2025. Sané vertrok in 2016 bij Schalke. Manchester City betaalde destijds 52 miljoen voor de aalvlugge aanvaller. Bij Manchester City werd Sané al snel de vaste pion op de linkerflank. Vorig jaar scheurde hij echter zijn kruisbanden, waardoor hij maanden aan de kant stond. Ondertussen is Sané wel al hersteld. Tegen Burnley maakte hij zijn wederoptreden en speelde hij elf minuten. Bij Bayern moet hij samen met Serge Gnaby de vervanger worden van het duo Robben-Ribery. Dat duo stopte vorige zomer bij Bayern, maar met Gnabry, Sané en Coman heeft de club al sterke vervangers in huis.