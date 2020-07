Bayern München haalt wonderkind weg bij PSG

Thomas Tuchel vreesde er al voor en nu is de deal ook beklonken. Tanguy Kouassi trekt naar Bayern München.

De 18-jarige verdediger mocht dit seizoen voor het eerst opdraven voor de eerste ploeg bij PSG. Maar het supertalent kreeg in totaal maar zes wedstrijden in de Ligue 1, waarin hij wel twee keer wist te scoren.

Bij Bayern München hoopt hij wel vaker zijn kans te krijgen. De Duitse club nam hem transfervrij over van PSG. "We zijn erg blij dat we Kouassi hebben kunnen halen. Hij is een van de grootste talenten van Europa. Kouassi speelt centraal achterin, maar kan op meerdere posities uit te voeten. We zijn ervan overtuigd dat hij een grote carrière tegemoet gaat, en dat zal hij doen bij Bayern München", klinkt het bij sportief directeur Salihamidzic

Kouassi zelf reageerde ook al kort op zijn transfer. "Ik zit hier nu in een grote club met een rijke traditie. Ik wil hier naam maken voor mezelf en veel wedstrijden speler. Maar daar zal ik wel enorm hard voor moeten werken."