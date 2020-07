Borussia Dortmund stelt elektrische nieuwe truitjes voor

Eerder werden de nieuwe shirtjes al geteased, maar nu heeft Borussia Dortmund ze ook officieel voorgesteld.

'Onder spanning' staat er bij het voorstellen van de nieuwe truitjes. De nieuwe tenue van Dortmund heeft wel wat elektrisch.

Witsel, Hazard en nieuwbakken aanwinst Meunier zullen vanaf komend seizoen weer in het tradiotioneel geel-zwart te zien zijn, al is het ontwerp wel wat aangepast. In het filmpje is Rode Duivel Witsel al te bewonderen in de nieuwe tenue.