📷 Chelsea showt nieuwe shirts, maar het is de sponsor die met alle aandacht gaat lopen

Chelsea FC heeft vandaag de nieuwe shirts voor de komende voetbaljaargang voorgesteld. De Londense topclub kiest voor een klassiek ontwerp, maar het is de sponsor die met alle aandacht gaat lopen.

Chelsea FC gaat namelijk in zee met Three Mobile. De provider heeft het meest logische logo ooit, maar op een voetbalshirt kan het voor de nodige verwarring zorgen.

The magical story of Alice and our new 20/21 home kit, narrated by the legendary @GullitR! 📘✨#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/2LtyYxW4NW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020

Stamford Bridge this morning! 😍

A warm welcome to our new partner, @ThreeUK! pic.twitter.com/cO7u3FhEBk — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020