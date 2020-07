Trond Sollied en Rosenborg bespreken sensationele terugkeer

Bij Rosenborg loopt het nog niet zo vlotjes dit seizoen. De Noorse topclub sprokkelde slechts vier punten uit de eerste vier wedstrijden en is op zoek naar een nieuwe coach.

Het Nieuwsblad weet dat Rosenborg en Sollied in gesprek zijn over een terugkeer. De Noorse coach reeg de succes aan elkaar in België bij Club Brugge. Ook met Rosenborg werd hij al eens kampioen.

Die oude glorietijden zou de Noorse topclub graag opnieuw herbeleven en dus staat Sollied voor een terugkeer. De Noor was er actief als coach tijdens het seizoen in 1998.

Daarna trok Sollied naar België, om er AA Gent te gaan coach. Na Gent volgde zijn succesvolste periode bij Club Brugge. Met de Bruggelingen won hij twee keer de titel, twee keer de beker en twee keer de Supercup. Nadien trok hij naar Olympiakos.

Sollied keerde nog terug bij AA Gent en zette ook Lierse, Lokeren, Heerenveen, Al Ahli en Elazigspor nog op zijn cv.