Barça-legende sollicteert openlijk naar job van Sétien: "Ik hoop dat Barcelona nu ook aan me denkt"

Het is (zo goed als) einde verhaal voor Quique Sétien bij FC Barcelona. De coach slaagt er niet in om de Catalaanse grootmacht te laten voetballen, terwijl hij ook geen greep krijgt op zijn kleedkamer. Om het plaatje compleet te maken heeft Xavi nu ook openlijk gesolliciteerd.

FC Barcelona had Xavi in januari al gevraagd om terug te keren, maar de coach van Al-Sadd had geen zin om te depanneren. Ondertussen liggen de kaarten anders.

“Ik ben een Barça-man”, aldus Xavi in de Spaanse kranten. “Het is mijn grootste droom om er coach te worden en Barcelona terug naar de successen van weleer te loodsen. In januari waren de omstandigheden niet ideaal, maar ik hoop dat ze nu terug aan mij denken.”