Mogen we Bruno Fernandes nu al de beste transfer sinds het post-Fergusontijdperk noemen?

Nu valt er voor het eerst in vele jaren weer iets te beleven op Old Trafford en nu is er geen publiek toegelaten. Manchester United is 'on fire' in 2020 en zelfs de coronacrisis kon de machine niet stoppen. Dé man in vorm is winteraanwinst Bruno Fernandes.

Manchester United heeft de voorbije jaren heel wat ervaring met miljoenenaankopen die achteraf bekeken toch niet het gewenste rendement brachten. Denk maar aan Angel Di Maria, Morgan Schneiderlin of Mkhitaryan. Maar hun meest recente miljoenendeal was tot dusver een schot in de roos. Bruno Fernandes kwam voor 55 miljoen euro over van Sporting Lissabon. Een gouden investering, zo blijkt, zeker vlak voor de uitbraak van het coronavirus.

Meest beslissende nieuwkomer sinds Van Persie

Sinds de 25-jarige Portugees voor de Mancunians uitkomt verloren ze nog geen enkele match. In zijn eerste acht competitiewedstrijden voor de club scoorde hij vijf goals en gaf hij drie beslissende passes. Slechts een speler deed volgens Voetbal International beter in zijn eerste acht matchen bij de club: Robin Van Persie. Hij was bij negen goals betrokken en vierde de laatste titel onder Sir Alex Ferguson in 2013.

Het verval was toen al ingezet. Sir Alex kon rekenen op de doorstroom van geweldige talenten uit de eigen jeugdacademie en sommige van zijn transfers waren absolute voltreffers. Denk maar een Ruud Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo of Wayne Rooney. Geen enkele transfer sinds het vertrek van 'Fergie' kon als 'voltreffer worden beschouwd.

En het is niet dat er geen geld tegenaan werd gesmeten. De totale transferuitgaven sinds de zomer van 2013 overstijgen 1,1 miljard euro (bron: Transfermarkt.com). Zonder ontslagpremies van trainers meegerekend. Paul Pogba heeft zijn som van 105 miljoen euro nog niet kunnen waarmaken en ook gevestigde waarden als Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Bastian Schweinsteiger of Radamel Falcao gaven nooit de gewenste 'return on investment'.

Maar daar zou de man van 55 miljoen verandering in kunnen brengen. Het voetbal is veelbelovend en er worden ook resultaten aan gekoppeld. Defensief is het allemaal erg stabiel en Bruno Fernandes geeft schwung aan het aanvallende compartiment. Niet toevallig zijn ook jeugdproducten McTominay en Greenwood echt aan het doorbreken. Na een paar slechte dromen de laatste jaren is er dus weer hoop in het 'Theatre of Dreams'.