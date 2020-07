Hoe de sleutels van de gouden kooi van Carrasco nu vooral in China en niét in Madrid liggen

Yannick Carrasco heeft zijn na de coronacrisis opnieuw op het voorplan gespeeld bij Atlético Madrid. De intenties om in het Wanda Metropolitano zijn er, maar de Rode Duivel moet vooral op goodwill rekenen vanuit China.

De gouden kooi staat dan wel open, maar de sleutel is nog steeds in het bezit van Dalian Yifang. Yannick Carrasco heeft immers nog een contract tot eind 2022 bij de Chinese eersteklasser.

Toch wil de Rode Duivel bij Atlético Madrid blijven. Ook Los Colchoneros willen de Rode Duivel in de Spaanse hoofdstad houden. Maar ook in het Verre Oosten zien ze hoe Carrasco presteert. Met andere woorden: Dalian Yifang verwacht boter bij de vis.

Nieuwe huur?

In dat opzicht lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat Atlético de middelen - de coronacrisis heeft er stevig ingehakt - heeft om Carrasco definitief over te nemen. Een nieuwe uitleenbeurt staat in de steigers. Of hoe de sleutel van die gouden kooi ook de komende maanden in China zal blijven liggen…