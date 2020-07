Cristiano Ronaldo op weg naar alweer een straf record... en ook Timmy Simons duikt op in de top-10

Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney en Iker Casillas zijn drie voorbeelden van voetballers die het moderne voetbal mee vorm hebben gegeven. Het zijn niet toevallig drie van de tien voetballers die de meeste wedstrijden hebben gespeeld in de 21e eeuw. Maar ook Timmy Simons hoort thuis in dat rijtje.

Voetbalwebsite FootyRoom stelde een top-10 op van voetballers met het grootste aantal wedstrijden op hun teller in de 21e eeuw. Iker Casillas mag zich met 1.039 matchen nog altijd fier recordhouder noemen, maar zijn troon staat op wankelen. Niemand minder dan fervent recordjager Cristiano Ronaldo hijgt 'San Iker' in de nek. Terwijl de Spaanse doelman een punt achter zijn carrière heeft gezet wegens hartproblemen is CR7 nog lang niet van plan om te stoppen. En hij heeft nog maar 36 wedstrijden nodig om het record te evenaren. In de top-10 zien we wereldsterren die het nationale en Europese voetbal de voorbije twee decennia gedomineerd hebben. En in het lijstje der groten staat ook Timmy Simons zijn mannetje. Hij deelt de zevende plaats met Dani Alves, beiden 869 matchen, maar de Braziliaan is nog wel actief. Dit bericht bekijken op Instagram Most Matches Played In The 21st Century (For Club & Country)😮 Een bericht gedeeld door FootyRoom (@footyroom) op 28 Jun 2020 om 1:53 (PDT)

De Gouden Schoen van 2002 zal overigens snel wegzakken, want ook de kleppers net onder hem, Zlatan Ibrahimovic (867) en Wayne Rooney (866), zijn nog steeds actief. Niettemin een zeer knappe prestatie van Simons, die tegenwoordig actief is als assistent van Francky Dury bij Zulte Waregem. Verder naar boven in de lijst kan Gianluigi Buffon zich nog in de top-3 nestelen ten koste van Xavi. Dan zal de 42-jarige sluitpost nog wel 28 keer in actie moet komen.