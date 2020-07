Engels toptalent volgt voorbeeld Jadon Sancho en kiest voor Borussia Dortmund

Sancho dient voor veel Engelse jongeren als voorbeeld. Een stapje terug zetten om er dan twee vooruit te zetten. En zo zal naar alle waarschijnlijkheid Jude Bellingham voor Borussia Dortmund kiezen.

De doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano liet weten dat de deal zo goed als beklonken is. Bellingham laat Birmingham achter zich en trekt richting de Duitse topclub. Volgens Romano gelooft Bellingham in het project van de club en zal hij er de kans krijgen om een basisspeler te worden.

Jude Bellingham will join Borussia Dortmund until June 2025. Decision made because of the “project of the club” and “chance to be a starter”. €23M to Birmingham and here we go soon 🤝 #BVB #transfers