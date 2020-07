Thomas Vermaelen begint er weer aan in Japan: "Het is moeilijk geweest"

Thomas Vermaelen kan in Japan zich weer opmaken voor de heropstart van de competitie. De 34-jarige verdediger heeft er een moeilijke periode opzitten.

"Het is voor het eerst dat ik zo lang zonder voetbal heb moeten leven", geeft Vermaelen aan op de website van AFC. "Het is een hele moeilijke en ongewone periode geweest, al geldt dat voor iedereen. We hebben wel thuis kunne trainen en wat gaan lopen, maar ik ben blij dat ik straks weer op het veld kan staan."

Vermaelen zal dat zoals in Europa zonder fans moeten doen. "Er zal een ander sfeer hangen. Zonder fans spelen is moeilijk, aangezien zij diegenen zijn die ons door de moeilijke stukken in een wedstrijd helpen."

Vermaelen nadert zo stilaan het einde van zijn carrière, maar brandt nog steeds van de ambitie. "We moeten proberen alles te winnen. Ik denk dat dat perfect mogelijk is. We moeten alleszins met die intentie op het veld stappen en dan zien we wel waar we uitkomen."