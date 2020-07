Gianluigi Buffon stoot Paolo Maldini van de troon met 648e Serie A-match

Paolo Maldini is zijn record van speler met de meeste Serie A-duels op zijn teller officieel kwijt. De 42-jarige Gianluigi Buffon is de nieuwe alleenheerser.

Op 18 december 2019 evenaarde Gianluigi Buffon het record van Paolo Maldini. De doelman van Juventus speelde toen tegen Sampdoria zijn 647e wedstrijd in de Serie A en vandaag, op 4 juli, begint de Italiaanse voetballegende aan zijn 648e competitiematch in zijn carrière. Buffon start in de basis in de Turijnse derby.

Maldini en Buffon zijn allebei iconen bij hun club. De verdediger voetbalde heel zijn carrière voor AC Milan en ging er in 2009 op 41-jarige leeftijd op pensioen. Buffon debuteerde bij Parma en is nu aan zijn achttiende seizoen bij 'de Oude Dame' bezig. Op zijn 42e besloot de wereldkampioen van 2006 overigens om nog een jaartje verder te doen.