Cristiano Ronaldo voedt speculaties over slechte relatie met Sarri na bizarre reactie tijdens wedstrijd

Cristiano Ronaldo was in goede doen tegen Torino. De Portugees scoorde een doelpunt op vrije trap en gaf een assist voor Cuadrado.

Maar dat was niet hét gespreksonderwerp in Italië na de wedstrijd. Cristiano Ronaldo had zich namelijk vooral laten opmerken met zijn reactie richting Maurizio Sarri. De media smullen al enkele weken van de vertroebelde relatie tussen speler en coach.

Tijdens de wedstrijd kwam Maurizio Sarri met wat advies voor de Portugese aanvaller. Die dacht er duidelijk het zijne van. Ronaldo begon te rollen met zijn ogen en liet zijn ongenoegen blijken.

Sarri zou voeling met de kleedkamer aan het verliezen zijn. Zo waren er eerder ook al berichten over de vertroebelde relatie tussen Sarri en Pjanic, wat geleid zou hebben tot het vertrek van de Bosniër.