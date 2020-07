Manchester City kan na monsterscore tegen Liverpool niet winnen tegen Southampton

Voor de titel strijdt Manchester City al niet meer, maar de tweede plek wil het wel graag nog veilig stellen. Dan kon er best gewonnen worden van Southampton.

Southampton was de slechtste thuisploeg in de Premier League, maar kende een begenadigde dag. Het was Che Adams die na een kwartier spelen Southampton op voorsprong bracht. Zinchenko leed te makkelijk balverlies, maar de uithaal van Adams mocht er wel zijn. Vanop zo'n 30 meter verraste hij Ederson. Zijn eerste doelpunt in 35 wedstrijden voor de club, maar wat voor een.

Manchester City probeerde al snel de gelijkmaker op het bord te zetten maar Fernandinho trof de paal. In de tweede helft gooide Guardiola dan ook nog Kevin De Bruyne in de strijd, maar het mocht niet baten. Ondanks de verscheidene pogingen van City, was het Ederson die met twee prima reddingen erger voorkwam.

Manchester City verliest met 1-0 van Southampton. Het heeft wel nog een voorsprong van 8 punten op Leicester.