Barcelona-voorzitter stelt fans gerust: "Messi heeft mij gezegd dat hij zijn carrière hier afsluit"

Na het gelijkspel tegen Atlético Madrid leek Lionel Messi even klaar te zijn met Barcelona. Volgens Cadena Ser wou de Argentijn in 2021 vertrekken.

Maar de voorzitter van Barcelona, Josep Maria Bartomeu, heeft die geruchten alweer weerlegd. "Ik heb met Messi gesproken en hij vertelde mij dat hij niet wil vertrekken. Messi wil zijn carrière graag afsluiten bij Barcelona."

Daarmee brengt Bartomeu een eind aan de geruchten over een mogelijk vertrek van de Argentijnse balvirtuoos. Messi zou ontevreden zijn geweest over de gang van zaken binnen de club en twijfelde over het niveau van de huidige ploeg.

"Nu er zekerheid is dat Messi blijft, kunnen we ons weer focussen op de competitie", zei Bartomeu nog. In La Liga heeft Barcelona een achterstand van vier punten op leider Real Madrid. Met nog vier wedstrijden voor de boeg heeft Barcelona het lot dus niet meer in eigen handen.