Jonge Duivel maakte indruk in Nederland, waar ze hem graag zien terugkeren

In Nederland zijn ze danig onder de indruk van Francesco Antonucci, de creatieve middenvelder van Monaco die afgelopen seizoen mee het mooie weer maakte bij FC Voldendam.

In twintig optredens in de Nederlandse tweede klasse (waarvan 17 als titularis) deed Francesco Antonucci van zich spreken met elf goals en vijf assists. De Jonge Duivel (2 caps) werd vervolgens gelinkt aan Racing Genk, Anderlecht en Club Brugge, maar legde in een gesprek met Voetbalkrant.com uit dat het slechts om geruchten ging.

Het toont wel aan dat de speler van Monaco indruk heeft gemaakt bij onze Noorderburen. Ook in de pers. Het Algemeen Dagblad publiceerde zaterdag een lijstje met talentvolle spelers die clubs uit de Eredivisie kunnen oppikken in de Eerste Divisie (tweede klasse). Daarin verscheen onder meer de naam van onze 21-jarige landgenoot.

"Eredivisieclubs die op zoek zijn naar een creatieve middenvelder doen er verstandig aan een hengeltje uit te gooien naar het toptalent", aldus AD over Francesco Antonucci.