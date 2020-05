Belofteninternational reageert: "Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht zijn niet meer dan geruchten"

De passage van Francesco Antonucci bij Volendam is niet onopgemerkt voorbijgaan. De 20-jarige Italo-Belg werd verkozen tot Belofte van het Jaar. De kans dat de huurling van Monaco ook volgend seizoen nog in de ploeg van Wim Jonk aan de slag zal zijn, lijkt haast onbestaande.

De voorbije weken werd Francesco Antonucci door diverse media gelinkt aan topclubs als AZ, Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht. Voetbalkrant.com polste de vaardige offensieve middenvelder naar zijn toekomstplannen.

"Dat zijn geruchten, daar houden de media van (lacht). Ik kan enkel zeggen dat er al enkele verkennende contacten zijn geweest, zonder het echt concreet over een transfer te hebben. Bovendien is de mercato nog niet geopend", aldus Antonucci.

En dus meldt Francesco Antonucci na het huidige seizoen bij Monaco. "We trainen volgende week nog met Volendam. Na de vakantie meld ik me dan op 22 juni terug bij Monaco voor de eerste training. Daarna zal hopelijk snel duidelijk wat hun plannen zijn wat mij betreft."

Duidelijkheid

Behoort een terugkeer naar het 'oude nest' tot de mogelijkheden? Antonucci speelde in de jeugd immers vijf seizoenen voor Anderlecht. Ajax plukte hem in 2015 voor 500 000 euro weg bij paars-wit. "Dat is op dit moment zeker nog niet aan de orde. Maar het zou het allemaal wel iets gemakkelijker maken: ik ken er een heleboel mensen. Vincent Kompany heb ik nog niet gesproken (lacht)."

"Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik bij een club terechtkom die echt in mij gelooft. Zeker van je plaats ben je in het voetbal nooit, maar ik wil gewoon aan spelen toekomen."

Er wacht Antonucci dan ook een periode vol vraagtekens, maar dat laat hij niet aan zijn hart komen. "Nogmaals, de mercato is nog niet open. We zijn nog maar in mei. Als het al augustus zou zijn, zou ik me misschien zorgen beginnen maken. Maar dat is nu zeker nog niet het geval. Ik hoop alleen dat ik zo snel mogelijk duidelijkheid kan krijgen, zodat ik me kan klaarstomen voor volgend seizoen", besluit Antonucci.