Tottenham doet goede zaak in Premier League na belangrijke zege tegen Everton

Tottenham heeft deze avond een belangrijke zege geboekt in de Premier League. De club won met 1-0 van Everton dankzij een own goal van Michael Keane. Het enige doelpunt viel voor de rust.

Tottenham begon goed aan de wedstrijd en ze werden ook iets voor het half uur beloond met een doelpunt. Een own goal van Michael Keane zorgde voor een voorsprong voor de thuisploeg. 1-0 zou meteen ook de eindstand worden.

Er was weinig spektakel in de tweede helft, maar tijdens de rust kregen we wel wat te zien. Lloris haalde namelijk uit naar Son, zijn eigen ploegmaat. Ze moesten uit elkaar gedreven worden door hun ploegmaats.

Door deze overwinning staat Tottenham nu op de achtste plaats. De club van Alderweireld en Vertonghen doen zo nog volop mee voor een Europees ticket. Everton staat op de elfde plaats in het klassement.