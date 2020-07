AC Milaan en Alexis Saelemaekers houden Juventus van zege na onwaarschijnlijke comeback

Door de misstap van Lazio kon Juventus een nieuwe stap richting titel zetten, maar dan moest het wel voorbij ploeg in vorm AC Milaan.

Bij AC Milaan kreeg Alexis Saelemaekers weer een basisplaats. Het Anderlech-product is de laatste weken goed in vorm, maar kon tegen Juventus weinig klaarmaken. Niet dat er verder veel gebeurde, want het was wachten tot de tweede helft tot er een goal viel.

Adrien Rabiot zette het op een lopen vanop eigen helft en werkt de bal enig mooi in de winkelhaak. Toen niet veel later Cristiano Ronaldo zwak verdedigen afstrafte leek de wedstrijd gespeeld.

Saelemaekers mocht gaan rusten en net dan begon AC Milaan aan een geweldige remonte. Eerst zette Ibrahimovic een penalty feilloos om, vier minuten later werkte Kessie mooi af. En nog eens een minuutje later werkte Leao de bal hard in doel. Op 5 minuten komt AC Milaan terug van een 0-2 achterstand.

Rebic zette de kers nog op de kaart en gooide de wedstrijd definitief op slot.