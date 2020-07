Zorgt Paul Pogba voor een enorme verrassing? "De gesprekken zijn gestart"

De Fransman is de voorbije weken al enorm belangrijk geweest voor Manchester United en hij zorgt er mee voor dat de Engelse topclub nog volop meedoet in de strijd voor een Champions League-ticket. Ook manager Solskjaer had al veel lof voor zijn centrale middenvelder.

Aan alles is duidelijk dat Pogba opnieuw gelukkig is bij Manchester United en het zou zich kunnen vertalen in een nieuw contract. Volgens Fabrizio Romano zijn de gesprekken met makelaar Raiola gestart. Aangezien Pogba zich opnieuw goed in zijn vel voelt, lijkt de kans groot dat hij ook de komende seizoenen te bewonderen zal zijn op Old Trafford.

Solskjaer on Paul Pogba new deal: "I can't comment on discussions with players, but of course we want to keep the best players around the club”.



Man United have opened talks with Raiola to extend Pogba’s contract. He’s waiting for the first bid - not agreed yet 🔴 #MUFC #ManUtd