🎥 Mourinho was niet echt aanspreekbaar na blamage bij Bornemouth: persconferentie van... één woord

Tottenham maakte donderdagavond geen al te beste beurt door op 0-0 te blijven steken bij laagvlieger Bournemouth. De Spurs konden amper een kans afdwingen in de saaie wedstrijd en trainer José Mourinho was dan ook in geen al te beste bui.

Na de match had hij duidelijk weinig zin in een persconferentie. Toen de techniek dan ook nog dienst weigerde, was het makkelijk voor The Special One. Toen ze hem vroegen of hij alles kon horen kwam het korte antwoord: "No". En weg was hij...