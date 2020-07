Officieel: Lommel stelt Engelsman Liam Manning aan als nieuwe T1

Lommel heeft een opvolger voor Peter Maes in huis gehaald. De Engelsman Liam Manning neemt de taken voor volgend seizoen over.

Manning komt over van New York City FC, waar hij actief was als coach in de academie. Eerder was hij ook al actief in een coachingsrol bij Ipswich en West Ham. Via het samenwerkingsverband tussen Manchester City en Lommel komt hij nu in België terecht.

"Ik ben blij dat ik Lommel kan vervoegen en deze nieuwe reis in de geschiedenis van de club kan leiden onder de paraplu van de City Football Group. Lommel is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en enorm groeipotentieel. Ik wil mijn best doen om de traditie van de club, om jong talent te helpen ontwikkelen, voort te zetten", zegt de Engelsman.

Sportief Directeur Ronny Van Genuegden is ook tevreden met de komst van Manning. "Hij heeft veel expertise in het trainen en ontwikkelen van jong talent, wat perfect past in de langetermijnstrategie van Lommel SK"