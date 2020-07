Waasland-Beveren maakt zich niet ongerust: "Ik heel benieuwd wat de juristen van de Pro League uit hun hoed gaan toveren"

De Pro League heeft zich gisteren 2,5 uur gebogen over de bom die het BAS liet vallen. Zoals eerder geschreven, kwam CEO Pierre François daarbij met het voorstel om alles te laten zoals het was en de beslissingen van 15 mei te herbevestigen. Bij Waasland-Beverne maken ze zich niet meteen ongerust.

De Pro League wil via François en zijn advocaten nu een dossier laten opstellen waarbij de beslissing van het BAS kan omzeild worden.

"Ik kan onze bestuurders geruststellen”, zegt Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren, in Het Nieuwsblad. “De beslissing van het BAS is definitief. Ik ben dus heel benieuwd wat de juristen van de Pro League uit hun hoed gaan toveren. Het is duidelijk dat sommigen het op 16 clubs willen houden om financiële redenen en uit koppigheid. Al vraag ik me ook af waarom ze zich zo stug opstellen tegen ons. Wat hebben wij misdaan? Ik vraag me af wie dit allemaal stuurt...”