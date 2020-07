Ajax-legende op 75-jarige leeftijd overleden

Wim Suurbier is op 75-jarige leeftijd overleden. Suurbier was in het verleden de rechtsback van Ajax en hij won onder meer drie keer op rij de Europacup 1. Hij werd ook zeven keer landskampioen met de Nederlandse club. Suurbier is overleden aan een hersenbloeding.

Wim Suurbier was een belangrijke speler voor Ajax in de jaren 70. Het waren de gouden jaren van de Nederlandse topclub, want Suurbier werd met Ajax onder meer 7 keer landskampioen. Hij won ook 4 keer de Nederlandse beker en 3 keer de Europacup 1. Suurbier speelde als rechtsback. Ajax maakte het nieuws bekend via Twitter. "Een groot Ajacied is niet meer", klinkt het. Suurbier is volgens Het Laatste Nieuws overleden aan een hersenbloeding. De Nederlander werd 75 jaar oud. Een groot Ajacied is niet meer. ♥️



Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2020