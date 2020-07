'Club Brugge gaat strijd aan met Nederlandse topclub voor middenvelder'

Club Brugge heeft zijn scoutingoog laten vallen op Heerenveen-middenvelder Joey Veerman. Ook Eredivisieclub Feyenoord zou geïnteresseerd zijn in de 21-jarige middenvelder.

Veerman heeft een marktwaarde van tussen de 3 en de 3,5 miljoen euro en is een vaste waarde in de ploeg bij Heerenveen sinds zijn komst van FC Volendam vorige zomer. In 22 duels kwam hij 4x tot scoren en gaf hij 5 assists.

Het Algemeen Dagblad weet dat de middenvelder in de belangstelling staat van blauw-zwart en van Feyenoord. Hij staat nog onder contract tot medio 2022 en heeft een optie van nog een extra jaar bij Heerenveen. Maar het heeft er alle schijn naar dat de jonge middenvelder zijn contract niet zal uitdoen. Veerman zou een overstap naar een Belgische of Nederlandse topploeg wel zien zitten en het als een perfecte carrièrestap beschouwen.

Al willen ze bij Heerenveen er wel alles aan doen om hem te houden want de club zou bereid zijn om zijn contract open te breken om hem te verleiden met een beter loon. Club Brugge zou in Veerman een speler zien voor zowel de korte als de lange termijn.