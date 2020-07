Barça-coach weet waar het probleem ligt: "Ik wil Messi wel rust geven, maar..."

Barcelona heeft de achterstand op Real Madrid teruggebracht tot een punt, maar de Koninklijke heeft wel een match minder. De prestatie van Barça tegen Valladolid was echter niet meteen van die aard om gejuich te ontlokken. Trainer Quique Sétien geeft toe dat ze zich naar het einde slepen.

Setien ziet dat het programma na de hervatting zijn tol eist. "Dit is geen voetballend probleem, maar je zag dat de spelers op het einde van de match moe waren", zei hij. "We spelen veel wedstrijden en de vorige match was minder dan 72 uur geleden. Het was ook heel warm en het terrein lag er slecht bij. De ploeg is vermoeid."

Zelfs Messi kan zijn stempel niet drukken zoals voorheen. "Ik wil hem wel eens rust geven en had daar vandaag aan gedacht, maar onze voorsprong was te krap. Bij een grotere voorsprong had ik in de tweede helft wel spelers naar de kant gehaald."