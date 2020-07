Regels zijn regels: reservedoelman wordt tijdens de rust in quarantaine geplaatst

In Portugal is het voetbal ook opnieuw begonnen na de coronabreak, mits navolging van strikte regels. En die regels had de reservedoelman van Belenenses duidelijk niet gevolgd.

De Portugese doelman André Moreira moest namelijk tijdens de rust van de wedstrijd tegen Moreirense de bank verlaten en in quarantaine gaan. Die beslissing had de nationale gezondheidsorganisatie van Portugal gemaakt. Het statement luidt als volgt: "Bij de rust werd de speler gevraagd om het stadion te verlaten op basis van een beslissing van de nationale gezondheidsinstantie en de arts die aangaf dat de maatregelen van social distancing en quarantaine van twee weken niet gevolgd werden." Amper een week geleden nog in contact met besmette collega Want Moreira moest normaal gezien nog in quarantaine zitten na een positieve coronatest van de derde doelman een week eerder. De twee doelmannen deelden een kamer en daardoor moest Moreira nog in quarantaine zitten en niet op de bank. Na een negatieve test leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar die beslissing werd teruggedraaid tijdens de wedstrijd.