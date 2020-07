🎥 Haaland maakt het te bont en wordt uit nachtclub gezet

Erling Braut Haaland is na het seizoen opnieuw naar zijn thuisland Noorwegen getrokken om te genieten van wat vakantie. Een welverdiende vakantie, want de Noorse youngster heeft er een fantastisch seizoen opzitten.

Met 44 doelpunten uit 40 duels (bij RB Salzburg én Borussia Dortmund) blaast de 19-jarige aanvaller wat stoom af in Noorwegen. Zaterdag deelde hij nog een foto dat hij hout aan het kappen was met een kettingzaag. 's Avonds wou hij de bloemetjes buitenzetten in een nachtclub, maar dat ging niet van een leien dakje.

Op een video die online verschenen is, zien we dat Haaland door een buitenwipper naar buiten wordt gewerkt en duidelijk niet binnen mag. De reden is voorlopig nog onduidelijk, maar waarschijnlijk is de Noor nog te jong. Met zijn 19 lentes mag je in Noorwegen niet overal binnen. Nachtclubs hanteren vaak een minimumleeftijd van 21 of 23 jaar. Eens alles opnieuw open is in Duitsland, zal Haaland waarschijnlijk in Dortmund een feestje bouwen de volgende keer.