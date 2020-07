Voormalig Anderlecht-aanvaller houdt hoop levend voor Aston Villa, potje Christian Benteke loopt over

Aston Villa heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen Crystal Palace in een wedstrijd die heel wat stof deed opwaaien.

Crystal Palace dacht in de eerste helft al op voorsprong te zijn gekomen, nadat Sakho de bal in doel kopte. Maar de VAR liet het feestje niet doorgaan, want zij zagen hands van Sakho. De Fransman beroerde de bal met de schouder.

Aston Villa maakte van de kans gebruik om op voorsprong te komen en het was ex-Anderlechtspeler Mahmoud Trezeguet die Villa op voorsprong bracht.

De tweede VAR-fase die voor opschudding zorgde was een fout van Van Aanholt op Grealish. De scheidsrechter wees naar de stip, maar de VAR zag er geen fout in. Villa kreeg geen penalty en zo was de wedstrijd nog niet afgelopen. Uiteindelijk zorgde Trezeguet met zijn tweede dan toch voor de overwinning.

Voor Benteke was het een confrontatie met zijn ex-club, maar de aanvaller kon weinig betekenen voor Crystal Palace. Na de wedstrijd liepen de gemoederen nog hoog op en kreeg de Rode Duivel een rode kaart onder zijn neus geduwd.

Door de winst springt Aston Villa over Bournemouth naar de 18e plek, op vier punten van een veilige 17e plek.