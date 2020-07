Voormalig publiekslieveling Anderlecht: "Binnen twee of drie jaar mag Kompany me bellen"

Cheikhou Kouyate verliet Anderlecht in 2014 en sindsdien heeft de Senegalees al bijna 200 matchen in de Premier League gespeeld. De 30-jarige middenvelder denkt echter nog aan zijn ex-club.

Kouyate was een publiekslieveling bij paars-wit. Hij vertrok er ook door de grote poort. Kompany mag hem dan ook altijd eens een telefoontje geven. "Hij mag me bellen wanneer hij wil", lacht Kouyate in La DH. "Maar binnen twee of drie jaar, want ik zit nog goed in de Premier League. Maar waarom niet? Mauve un jour, Mauve toujours."

"Het is de club van mijn hart. Ik heb er schitterende momenten beleefd samen met Biglia, Polak, Gillet, Boussoufa... Ik depanneerde onder Ariël Jacobs en Besnik Hasi gaf me vertrouwen. Net als Silvio Proto. Hij noemde me 'zijn luitenant'. Wat een goeie mens!"

Hij volgt ook nog alle matchen. "Sambi Lokonga... die is sterk. En die kleine in de verdediging, Kana, hij doet me denken aan Kompany. Er zit kwaliteit in die groep en het project is interessant. Ik hoop dat ze slagen. Maar het is niet normaal dat ze al twee jaar geen Europees spelen. Toen ik er speelde hadden we het moeilijk als we één keer verloren. Die mentaliteit moet terugkeren."