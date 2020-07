Doet Manchester United vanavond een gooi naar de derde plaats en een Champions League-ticket?

Manchester United is misschien wel de ploeg van het moment in de Premier League. Ze zijn bezig aan een ongeslagen reeks van 17 wedstrijden en vanavond kunnen ze voor hun 5de overwinning op rij gaan in de Premier League.

Het gaat goed met Manchester United. De Engelse topclub staat nog wel op een vijfde plaats, maar daar kan vanavond verandering in komen. Bij een overwinning springen de mannen van Solskjaer naar de derde plaats in de Premier League. Leicester City en Chelsea lieten dit weekend namelijk dure punten liggen.

Bij Manchester United is het natuurlijk uitkijken naar Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder speelde al 10 wedstrijden in de Premier League en daarin was hij goed voor 7 doelpunten en 6 assists. Uitstekende statistieken en daardoor werd hij ook twee keer op rij speler van de maand in de Premier League.

Ondanks de goede reeks, mag Manchester United Southampton niet onderschatten. Danny Ings is de grote man bij de bezoekers met 19 doelpunten dit seizoen en de ex-speler van Liverpool zou er maar al te graag een paar doelpunten bij doen op Old Trafford.

Opvallende statistiek

Als Solskjaer vanavond opnieuw met dezelfde elf start als de voorbije weken, is het de eerste keer in 27 jaar dat Manchester United 5 wedstrijden op rij met dezelfde ploeg start. De kans zit er zeker in, want Solskjaer gaf op de persconferentie aan dat er geen reden is om te wisselen.