Gaat Arsenal Liverpool kopiëren? "We moeten zeker eens kijken naar hoe zij het gedaan hebben"

Arsenal ontvangt woensdagavond Liverpool, de nieuwe kampioen. Een nieuwe Engelse titel, daar zitten de 'Gunners' nog ver van af. Wat kunnen ze doen om ook opnieuw de top te bereiken? Mogelijk de aanpak van Liverpool benaderen.

In zijn vooruitblik op de wedstrijd had Arsenal-trainer Arteta veel lovende woorden voor Liverpool. "Wat ze gedaan hebben is fenomenaal. Het is duidelijk dat het hen enige tijd gekost heeft om de ploeg herop te bouwen en om een nieuwe cultuur te creëren. Een nieuwe filosofie ook en een speelstijl die bij de coach paste."

Ook de transferpolitiek van de Reds oogt veel complimenten. "Ze zijn spelers gaan recruteren op basis van wat ze nodig hadden. Wat heel slim is, is dat ze specifiek kochten voor elke positie. Financieel hadden ze grote steun, ze hebben grote namen vastgelegd en dat heeft de club veranderd."

De situatie is anders dan vier jaar geleden

Kan Arsenal dan dezelfde aanpak hanteren om opnieuw top te worden in de Premier League? "De situatie is anders dan vier jaar geleden. De mogelijkheden om een club herop te bouwen zijn meer beperkt. Maar we moeten zeker eens kijken naar hoe zij het gedaan hebben, het is een geweldig voorbeeld."