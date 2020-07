Zidane stelt gerust: "Hazard heeft geen pijn meer"

Stuwt Eden Hazard Real Madrid naar de titel in Spanje? De afgelopen wedstrijd tegen Granada bleef de Rode Duivel nog 90 minuten aan de bank gekluisterd. "Hij was nog niet 100% fit" was de uitleg van Zidane toen.

In een nieuwe update, daags voor de wedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal, komt Zidane met meer blessurenieuws over Eden Hazard en het is zeer hoopgevend: "Eden heeft geen pijn meer", klinkt het bij de Franse oefenmeester. Het is echter nog maar de vraag of Hazard wel aan de aftrap zou verschijnen in de titelmatch donderdag. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zich tevreden moeten stellen met een invalbeurt. Hazard kwam nog maar 15x aan de aftrap voor Real Madrid dit seizoen. Daarin leverde hij 6 assists en kwam hij 1x zelf tot scoren. Van alle mogelijke speelminuten, heeft de winger slechts 36% gespeeld. 34e titel binnen handbereik Als Real Madrid wint van Villarreal is de 34e landstitel een feit. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Real momenteel een voorsprong van 4 punten op eerste achtervolger Barcelona. De kans dat Real een misstap begaat is bijzonder klein, na de coronabreak pakten de troepen van Zidane 30/33.





Volg Real Madrid - Villarreal live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/07).