Dat is pas een plottwist! 'Osimhen twijfelt aan transfer naar Napoli na concrete aanbieding van twee Engelse topclubs'

Eerder vandaag lieten we weten dat Lille OSC en SSC Napoli een akkoord hadden voor de transfer van Victor Osimhen. Ook de spits was klaar om richting Italië te vertrekken. Maar de twijfel is toegeslagen.

Nog eventjes herhalen: Victor Osimhen zou van Lille OSC naar SSC Napoli verhuizen voor zo'n tachtig miljoen euro. Alles was geregeld, de handtekeningen waren voor morgen gepland. Volgens de laatste berichtgeving lijkt het dat de voormalige spits van Sporting Charleroi aan het twijfelen geslagen is. De laatste uren zijn Liverpool FC en Manchester United met een concreet voorstel op de proppen gekomen. Wordt vervolgd...