Sergio Conceicao en FC Porto kunnen juichen, Portugese club viert 29e titel

FC Porto heeft de topper tegen Sporting Lissabon gisteren winnend afgesloten en kroont zich daardoor voor de 29ste keer tot kampioen van Portugal.

Door de winst is de voorsprong van Porto acht punten, op twee speeldagen van het einde en dus kan de club niet meer ingehaald worden door eerste achtervolger Benfica. Aan het roer bij FC Porto staat nog steeds Sergio Conceicao. De ex-speler van Standard nam in 2017 over en pakte in zijn eerste jaar ook al meteen de titel.

Die titel werd gewonnen na een 2-0 overwinning tegen die andere Portugese topclub, Sporting Lissabon. Danilo Perreira en Moussa Marega zorgden voor de doelpunten. Bij Porto stond met Chancel Mbemba een oude bekende in de basis.

Het is toch opvallend, want Benfica stond aan de leiding voor de coronabreak. Sinds de heropstart van de competitie wisten ze slechts drie van de acht wedstrijden winnend af te sluiten, waardoor FC Porto alsnog met de titel ging lopen.