Dries Mertens blikt terug op zijn record en zijn relatie met de fans: "Ik hou van alles hier"

De Rode Duivel is bij Napoli een deel van het meubilair geworden.

Dries Mertens wist al 125 keer te scoren voor Napoli en stak daarmee Marek Hamsik (121) en een zekere Diego Maradona (117) voorbij. "Ik heb nog lange tijd samen gespeeld met Hamsik en toen scoorde hij en gaf ik vooral assists. Ik had toen zeker niet gedacht dat ik het record zou breken. Maar toen kwam ik steeds dichterbij en dacht ik: 'Ik ga dat record breken'. Ik kwam dichter bij Maradona en dan bij Hamsik. En toen was het moment plots daar. Het was ongeloofijlijk, want ik kwam niet naar hier om topschutter van de club te worden", zegt Mertens aan UEFA.

De spits sprak vervolgens over zijn relatie met de Napolitaanse fans. "Mensen ademen voetbal. Het zijn niet alleen de jonge mensen tot 40 jaar, het zijn ook oma's, kleine kinderen - het is gek! Ik denk dat het iets bijzonders is in Italië; wakker worden, 's morgens koffie drinken en alleen over voetbal praten. Ze noemen me "Ciro", het is een typische naam in Napels, en ik denk dat het komt omdat ik net als zij ben gaan leven. Ik ga veel naar de stad, ik hou van het eten, ik hou van de zee, ik hou van alle eilanden hier," zei de voormalige PSV-speler .

Het was Maurizio Sarri die Mertens begon te gebruiken als diepe spits. "In mijn eerste seizoen met Sarri speelde ik slechts zes wedstrijden in de basis," zei hij. Dus ik was altijd boos, maar hij zei: "Je bent zo belangrijk voor mij, voor het team, en maak je geen zorgen, je krijgt je kansen. Op een dag zette hij me als spits en ik ben erg blij dat hij het deed, want het veranderde mijn hele leven. Hij zette me daar gewoon neer en zei: 'Ik weet zeker dat je het goed gaat doen', concludeerde Mertens.