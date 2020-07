Quique Sétien vreest voor job na ontluisterende thuisnederlaag tegen Osasuna

Quique Sétien is niet meer zo zeker of hij voor de confrontatie tussen FC Barcelona en Napoli nog op de bank zal zitten bij de thuisclub. De coach zag zijn ploeg gisteren de titel verliezen aan Real Madrid.

De aanstelling van Sétien beloofde beter voetbal, maar het bleek vooral datzelfde saaie getik op het middenveld. En hopen dat Messi de ban breekt. Ook tegen Osasuna, een wedstrijd die het absoluut moest winnen, kon Barcelona geen potten breken.

Het kwam in de eerste helft op achterstand, moest rekenen op een flits van Messi om de stand gelijk te trekken, maar verloor alsnog tegen tien man in de absolute slotfase.

Dat Sétien weinig beterschap bracht en het seizoen waarschijnlijk zonder prijzen zal eindigen, doet de coach twijfelen of hij zelfs voor die laatste trofee nog op de bank zal zitten. De Champions League is de enige prijs die Barcelona dit seizoen nog kan winnen, maar daar behoort het zeker niet tot de eindfavorieten.

"Laten we hopen dat we een andere ploeg zijn als de Champions League weer begint. Ik weet niet of dat met mij gaat gebeuren. Daar gaan andere mensen over."