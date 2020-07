Alexandre Lacazette praat over mogelijke transfer en over de toekomst van zijn maatje Aubameyang

Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang moeten de kar dragen bij een zwak Arsenal dit seizoen. De twee aanvallers zouden dan ook twijfelen aan hun toekomst bij de club, maar daarop komt de Fransman zelf terug.

Lacazette heeft nog een contract voor een jaar. "Ik weet dat de club langer met mij doorwil en ik wil ook langer hier blijven. Ik denk niet aan vertrekken", vertelt Lacazette aan BeIn Sports.

Of zijn maatje Aubameyang zal vertrekken weet Lacazette niet. "In het begin vroegen we nog wel vaak aan elkaar wat we gingen doen en hoe we over onze toekomst nadachten. Maar na verloop van tijd begon het irritant te worden en ik wil niet de irritante persoon worden die spelers altijd vraagt naar hun toekomst."

Lacazette hoopt alvast dat Aubameyang blijft. "Ik vind hem nu al een legende voor de club, gezien het aantal doelpunten dat hij al gemaakt heeft."