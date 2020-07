Sergio Ramos heeft wel oren naar 'eeuwig verblijf' bij Real Madrid: "Ik blijf hier zolang ze mij nodig hebben"

Als het van de voorzitter van Real Madrid afhangt dan blijft Sergio Ramos zijn hele leven voor Real Madrid werken.

Dat klinkt als muziek in de oren voor de Spaanse verdediger, die zelf aan Movistar aangaf niet aan een vertrek te denken. "Ik wil mijn carrière hier afsluiten en zelfs daarna nog bij de club blijven. Ik blijf hier zolang ze mij nodig hebben."

Sergio Ramos hoopt dat zijn coach Zinedine Zidane er hetzelfde over denkt. "Hij is de kapitein van ons schip. We hebben veel vertrouwen in hem. Zidane heeft ons meer vertrouwen gegeven en ons weer aan het winnen gekregen. Ik hoop dat hij hier ook nog langer door wil gaan."