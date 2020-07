POLL: De Bruyne, Messi, Ronaldo, Lewandowski... Wie verdiende voor jullie de Gouden Bal?

De Ballon d'Or wordt dit jaar niet uitgereikt. De beslissing van France Football is te begrijpen, want niet iedereen kon met dezelfde middelen zijn kansen verdedigen. Maar het was alvast de kans om in de voetsporen van Luka Modric te treden en Messi en Ronaldo eens buitenspel te zetten.

Messi (zes keer gewonnen) en Ronaldo (vijf keer gewonnen) behoorden ook dit jaar weer tot de favorieten. Maar de afstand met de concurrenten is niet zo groot meer als vroeger. Kevin De Bruyne wierp zich dit seizoen op als - voor velen - 'de beste middenvelder ter wereld'. Hij zou wel een kans gemaakt hebben. Of Robert Lewandowski, 51 goals in 43 matchen dit seizoen. Voor de Poolse spits van Bayern München moet het ook wel zuur zijn, want hij rekende toch wel op een bekroning. Met Virgil van Dijk en Sergio Ramos waren er trouwens ook twee verdedigers bij de uitdagers. Die laatste is de exponent van de onverwachte titel van Real Madrid. De kapitein scoorde aan de lopende band tijdens de run van de Koninklijke. Maar wie verdiende hem nu precies voor jullie? KDB? Of toch Messi, Ronaldo of de doelpuntenmachine uit Beieren? Of toch nog iemand anders?

Wie verdiende de Gouden Bal dit jaar? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Cristiano Ronaldo 3% Lionel Messi 9% Kevin De Bruyne 36% Sergio Ramos 6% Virgil van Dijk 0% Robert Lewandowski 42% Nog een andere speler 3% Stem Je kan nog stemmen tot 23/07/2020 15:00.