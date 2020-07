Meer informatie bekend over mogelijke transfer Batshuayi: Chelsea wil hem in deal betrekken voor sterkhouder West Ham

De kans is klein dat Rode Duivel Michy Batshuayi volgend seizoen nog voor Chelsea zal spelen. Chelsea zou hem graag in de deal betrekken voor Declan Rice, de verdedigende middenvelder van West Ham, maar Batshuayi heeft voorlopig geen interesse in een overstap naar West Ham.

Eerder gaven we al mee dat Chelsea Batshuayi wil verkopen (u kan het HIER nog eens lezen), maar nu is er ook meer informatie bekend. Volgens verschillende Engelse media zou Chelsea de Rode Duivel en Ross Barkley in een deal willen betrekken voor Declan Rice.

Rice is een jonge verdedigende middenvelder bij West Ham en hij wordt gezien als een groot talent. Lampard is een enorme fan van hem en zou hem er deze zomer dan ook graag bij hebben. Toch zit een deal er voorlopig nog niet in, want Batshuayi heeft via zijn makelaar laten weten dat hij geen zin heeft in een overstap naar West Ham.