Chelsea leurt met Batshuayi, maar die laat al direct weten dat hij geen zin heeft in club waar hij aangeboden werd

Voor Michy Batshuayi is er geen toekomst meer bij Chelsea. Dat was al langer duidelijk, maar wordt nu nog meer in de verf gezet doordat de Londense club op zoek is naar een nieuwe spits. Dat moet normaal gezien de Duitser Kai Havertz worden. Intussen leuren ze met de Rode Duivel.

The Blues hebben geprobeerd hem aan te bieden bij West Ham, maar daar heeft Batshuayi zelf weinig zin in. Nochtans lijkt hij bij Chelsea niets meer te zoeken te hebben, want hij kwam de laatste maanden niet meer in actie. Zijn laatste wedstrijd dateert al van 29 februari. Maar zijn loon van 130.000 euro per week vormt natuurlijk een obstakel. Hij gaat zijn laatste contractjaar in en als Chelsea nog iets van geld voor hem wil krijgen, moeten ze hem nu dus verkopen. Batshuayi heeft via zijn makelaar wel al laten weten dat hij geen trek heeft in een overstap naar Oost-Londen.





