Dan toch geen wedstrijd tussen Virton en Beerschot? Virton vraagt bij rechtbank in eerste aanleg om de wedstrijd te annuleren

Er lijkt dan toch geen (overbodige) wedstrijd meer te komen tussen Beerschot en Virton. Virton heeft bij een rechtbank in eerste aanleg in Brussel gevraagd om de wedstrijd te annuleren.

Er was tijdens het seizoen heel wat te doen rond de wedstrijd tussen Beerschot en Virton. De wedstrijd moest absoluut nog herspeeld worden, maar het ziet er nu toch naar uit dat de wedstrijd niet zal doorgaan.

Normaal gezien stond de overbodige wedstrijd komend weekend op het programma, maar volgens Gazet van Antwerpen zou Virton aan een rechtbank in eerste aanleg in Brussel gevraagd hebben om de wedstrijd te annuleren. CEO Alex Hayes zou via een mail hebben laten weten dat er voor beide ploegen sportief niets meer op het spel staat en dat ze daarom om een annulering hebben gevraagd.