21-jarige Argentijn verlaat Borussia Dortmund en trekt naar de Ligue 1

Leonardo Balerdi staat op het punt om Borussia Dortmund te verlaten. De jonge Argentijn speelde anderhalf jaar bij de Duitse topclub, maar hij zal komend seizoen verhuurd worden aan Marseille. Er zal een aankoopoptie in het contract staan.

Balerdi werd in januari 2019 overgenomen van Boca Juniors, maar veel kansen heeft de jonge Argentijn nog niet gekregen bij Borussia Dortmund. Daarom heeft de Duitse topclub besloten om hem uit te lenen aan Marseille.

Als hij het goed zou doen in de Ligue 1, kan Marseille hem definitief aankopen, want volgens RMC Sport beschikt de Franse club over een een aankoopoptie van 14 miljoen euro.