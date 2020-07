De Bruyne niet de enige op recordjacht bij Manchester City: "Daarom mocht De Bruyne die penalty niet trappen"

Kevin De Bruyne heeft nog één assist nodig om op gelijke hoogte te komen met Thierry Henry. De Fransman gaf in 2003 20 assists, De Bruyne zit op 19.

Maar De Bruyne is niet de enige die op recordjacht is. Ook ploegmaat Raheem Sterling wil graag een record breken, al is het wel zijn eigen record. De aanvaller van Manchester City scoorde tegen Watford zijn 18e en 19e doelpunt van het seizoen in de Premier League.

Normaal gezien trapt KDB de strafschoppen bij Manchester City, maar tegen Watford eiste Sterling de bal op. "Ik wist dat als ik die penalty zou scoren, dat ik kans maakte op een hattrick. Die kwam er uiteindelijk niet, maar ik heb nog een speeldag om mijn 20ste doelpunt te maken", zei de Engelsman na de wedstrijd.

Nog nooit scoorde Sterling meer als 20 doelpunten in de Premier League in een seizoen. "Dat aantal halen zou geweldig zijn. Zeker omdat ik geen spits ben, maar een flankaanvaller. Hopelijk lukt het mij."