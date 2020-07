Makelaar ziet niet in waarom Gareth Bale zou moeten vertrekken: "Hij is gelukkig in Madrid en doet zijn contract uit"

Gareth Bale speelt amper voor Real Madrid, maar de Welshman is niet van plan afstand te doen van zijn contract.

Bale's makelaar Jonathan Barnett ziet geen graten in een vertrek bij Real Madrid. "Hij is gelukkig in Madrid en zal gewoon zijn contract uitdoen. Natuurlijk is er interesse, maar weinig clubs kunnen hem veroorloven."

Er zou sprake zijn van een vertroebelde relatie tussen Gareth Bale en Zinedine Zidane, maar daar is niets van waar volgens Barnett. "Er is geen haat tussen de twee. Zidane kiest er gewoon telkens voor om hem niet op te stellen. Het is jammer dat hij niet mag spelen, maar dan nog zal hij niet vertrekken."

Bale lijkt dus eerder in Madrid te willen blijven om zijn salaris op te strijken, dan aan spelen toe te willen komen. Zo is er ook van een uitleenbeurt geen sprake. "Bale is een van de beste spelers ter wereld en nog steeds even goed als zijn ploeggenoten. De beste spelers ter wereld worden niet uitgeleend."