"Benzema is een completere aanvaller dan Thierry Henry

Sidney Govou verkiest Karim Benzema boven Franse legende Thierry Henry. De oud-aanvaller van Olympique Lyon vindt de spits van Real Madrid een completere aanvaller.

Govou is fan van beide spitsen, maar zijn voorkeur gaat toch uit naar Karim Benzema. De Franse spits van Real Madrid heeft er net zijn beste seizoen ooit opzitten en kon de titel winnen met de Spaanse club.

"Thierry Henry was een geweldige spits en deed veel mensen verliefd worden op het voetbal. Hij was enorm snel met de bal aan de voet, maar Benzema is een completere voetballer. Aanvankelijk had hij een aanpassingsperiode nodig in Madrid, maar sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo heeft hij zich opgeworpen tot dé ster van Real Madrid. Hij is een echte leider."

Benzema is sinds 2015 geen international meer voor Frankrijk, na het sekstapeschandaal met Mathieu Valbuena. Henry daarentegen slaagde er tijdens zijn carrière wel in zowel Europees kampioen als Wereldkampioen te worden met Frankrijk.