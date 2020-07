OFFICIEEL: ex-coach Arsenal nieuwe T1 bij Villarreal

Unai Emery heeft een nieuwe uitdaging te pakken, nadat hij in november 2019 de laan werd uitgestuurd bij Arsenal. Emery gaat terug in eigen land aan de slag: hij wordt T1 van Villarreal.

Villarreal heeft niet lang moeten zoeken naar een nieuwe T1, nadat het maandag Javi Calleja bedankte voor bewezen diensten.

Donderdag maakte de club bekend dat niemand minder dan Unai Emery de nieuwe coach wordt van 'de gele onderzeeër'. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

Voor de Spanjaard is het een nieuwe uitdaging nadat hij in november 2019 ontslagen werd bij Arsenal. Eerder was hij ook al aan de slag als coach van Spartak Moskou, Valencia, Almeria, Sevilla en PSG.

Villarreal eindige als vijfde in La Liga, waardoor het volgend seizoen zal uitkomen in de Europa League.