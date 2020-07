KAA Gent is reekshoofd in derde voorronde Champions League en ontloopt zo enkele toppers

De Buffalo's eindigden als tweede in de stopgezette competitie en mogen zo naar de derde voorronde in de Champions League. Daarin zijn ze alvast reekshoofd.

Op de naam van een tegenstander is het nog even wachten voor KAA Gent, maar ondertussen weet het nummer 2 van de JPL al wel enkele ploegen die het niet zal treffen in de derde voorronde van de Champions League. Gent is reekshoofd, net zoals de nummers 2 uit Portugal en Oekraïne: Benfica en Dynamo Kiev.

In tegenstelling tot andere jaren wordt de match in één ontmoeting beslist. De winnaars stoten door naar de barrages. Die worden in een heen- en terugmatch beslist. Kunnen de Buffalo's net zoals Club Brugge vorig jaar via het niet-kampioenenpad doorstoten naar de Champions League?

Op 15 of 16 september zullen we (iets) meer weten. Dan staat de derde voorronde op het programma.