'Messi wil nieuwe coach bij Barcelona en kiest Bielsa als favoriet'

Zit de periode van Quique Sétien er al op bij Barcelona? Hij is er niet in geslaagd om met de Catalaanse club de titel te pakken en Lionel Messi zou al een vervanger op het oog hebben.

Terwijl Barcelona-voorzitter Bartomeu zijn steun uitspreekt voor trainer Sétien, zegt de Engelse krant The Sun dat Lionel Messi Leeds-trainer Marcelo Bielsa als trainer zou willen. De Argentijnse trainer loodste Leeds United dit jaar naar de Premier League door de titel te winnen in The Campionship.

Messi en Bielsa kennen elkaar nog van bij de Argentijnse Newell's Old Boys. Messi begon zijn professionele carrière onder de vleugels van Bielsa voor hij naar Barcelona trok. Bielsa heeft een aflopend contract bij Leeds maar de m-promovendus zou een contract hebben voorgesteld waarin hij een serieuze loonsverhoging wou krijgen.

Sétien, Xavi of Bielsa?

Sétien heeft nog tot 2022 een contract bij Barcelona. Afgelopen seizoen werd vooral Xavi genoemd als volgende coach van Barcelona. Hij heet in zijn contract in Saoedi-Arabië zelfs een clausule laten zetten dat hij kosteloos zijn contract kan ontbinden om trainer te worden van Barca.

Voorzitter Bartomeu lijkt niet van plan te zijn om het contract van Sétien te ontbinden. Maar als Messi heel graag Bielsa wil, kan het weleens zijn dat Baromeu zwicht voor de wensen van zijn sterspeler.